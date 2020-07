Usa: portavoce Trump, la scienza non deve ostacolare riapertura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha detto che "la scienza non dovrebbe ostacolare" la riapertura delle scuole in autunno, nonostante le preoccupazioni degli esperti riguardo all'apertura di istituzioni educative nel contesto della pandemia di coronavirus in corso, che è andata peggiorando in diversi Stati nelle ultime settimane. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Il presidente ha detto inequivocabilmente di volere l'apertura delle scuole", ha affermato McEnany in un briefing alla Casa Bianca. Molti college e università in tutto il Paese sono tornati alle lezioni online per il semestre autunnale 2020, ma la preoccupazione più grande rimane circa gli studenti delle scuole elementari e materne. McEnany ha affermato all'inizio di questa settimana che Robert Redfield, il direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha detto che i bambini non stavano diffondendo il Covid-19. Ma secondo "Cnn" Redfield non ha detto questo, bensì che gli esperti non escludono la possibilità che i bambini possano diffondere il virus agli adulti. (Nys)