Usa: secondo la Nsa, gli hacker russi stanno tentando di rubare la ricerca sul vaccino anticoronavirus

- Gli hacker russi stanno tentando di rubare la ricerca sul vaccino contro il coronavirus, hanno dichiarato i governi statunitense, britannico e canadese, accusando il Cremlino di aprire un nuovo fronte di spionaggio contro l'Occidente, durante la corsa mondiale al contenimento della pandemia. Lo riporta il "New York Times". La National Security Agency, l'organismo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America che, insieme alla Cia e all'Fbi, si occupa della sicurezza nazionale, ha detto che un gruppo di hacker coinvolti nelle effrazioni del 2016 nei server del Partito democratico ha cercato di rubare informazioni sui vaccini da università, aziende e altre organizzazioni sanitarie. Il gruppo, associato all'intelligence russa e conosciuto sia come Apt29 che come CozyBear, ha cercato di sfruttare il caos creato dalla pandemia del coronavirus, hanno detto i funzionari dell'intelligence. Secondo i servizi, i russi mirano a rubare la ricerca per sviluppare il proprio vaccino più rapidamente, non per sabotare gli sforzi degli altri paesi. Secondo il "Nyt", questo spionaggio russo segna tuttavia un nuovo tipo di competizione tra Mosca e Washington, simile a quello della Guerra Fredda quando andavano a ruba i segreti tecnologici per la corsa allo spazio. Gli hacker russi hanno preso di mira organizzazioni britanniche, canadesi e statunitensi utilizzando malware e inviando email fraudolente, per cercare di ingannare i loro dipendenti e far loro consegnare password e altre credenziali di sicurezza. (Nys)