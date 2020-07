Coronavirus: Usa, 138.141 morti su 3.556.403 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 138.141 morti per Covid-19 su 3.556.403 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece quasi 13,6 milioni di contagi con oltre 586 mila morti. Almeno 39 Stati Usa hanno segnalato un aumento di nuovi casi rispetto alla settimana precedente. In California, Florida, Arizona e Texas, l'aumento dei casi di coronavirus ha portato a una carenza di letti d'ospedale. Texas e Carolina del Sud hanno registrato un nuovo record di morti giornalieri per Covid-19, rispettivamente 129 e 69. Target, Cvs e Kroger sono le ultime grandi catene statunitensi in ordine di tempo a obbligare ai clienti di indossare maschere facciali durante lo shopping. L'addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha detto che "la scienza non dovrebbe ostacolare" la riapertura delle scuole in autunno, nonostante le preoccupazioni degli esperti riguardo all'apertura di istituzioni educative nel contesto della pandemia di coronavirus in corso, che è andata peggiorando in diversi Stati nelle ultime settimane. (Nys)