Venezuela: ministro Esteri Argentina, su sanzioni a deputati Ue "si sbaglia"

- Nella più recente presa di posizione adottata nei confronti del Venezuela, l'Unione europea "si è sbagliata". Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solà, commentando la decisione con cui Bruxelles, a fine giugno, ha deciso di sanzionare undici deputati dell'Assemblea nazionale (An), esponenti filogovernativi e frange minori dell'opposizione, responsabili di aver tentato di togliere a Juan Guaidò la presidenza dell'aula. "L'Europa si sbaglia quando sanziona deputati del Venezuela", ha dichiarato Solà nel corso di un'intervista via teleconferenza concessa alla stampa estera. Il titolare della diplomazia argentina si è chiesto "se esiste lo stesso atteggiamento nei confronti di parlamentari di altre parti del mondo e se esiste il diritto, da parte di un insieme così importante di paesi, di sanzionare deputati per ciò che dichiarano all'interno del parlamento". Solà ha quindi definito questo atteggiamento dell'Ue come "un po' ridicolo". D'altro canto, ha precisato il ministro, Buenos Aires rimane contrario anche al regime di sanzioni voluta dagli Usa. Washington "ci chiede di approvare le sanzioni e l'embargo al Venezuela. Non siamo d'accordo perché aggravano le condizioni del popolo venezuelano" e rischiano di "polarizzare" la scena finendo per incentivare la resistenza anche militare del governo, ha precisato Solà ricordando l'impegno del governo di Alberto Fernandez a favore di una soluzione presa "dal popolo venezuelano". (segue) (Abu)