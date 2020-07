Usa: il consigliere economico Kudlow apre all'ipotesi di far diventare statunitense TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, ha suggerito che TikTok potrebbe operare come azienda statunitense. "Penso che TikTok si ritirerà dalla holding, che è gestita dalla Cina, e opererà come una società indipendente", ha detto Kudlow all'emittente "Cnbc" in riferimento al proprietario di TikTok, ByteDance. TikTok ha commentato dicendo all'emittente "Fox" che "non intendeva impegnarsi a ipotesi di mercato", ma una dichiarazione della società della scorsa settimana anticipava importanti cambiamenti aziendali. "Considerando il percorso migliore per il futuro, ByteDance sta valutando i cambiamenti nella struttura aziendale", ha detto un portavoce della società. TikTok è stata sottoposta allo scrutinio del Congresso e di altri funzionari dell'amministrazione Trump, tra cui il vicepresidente Mike Pence e il segretario alla Difesa Mike Pompeo, che la scorsa settimana hanno dichiarato che i legislatori stanno prendendo "molto seriamente" le preoccupazioni per la sicurezza associate alla app, e stanno "considerando" un divieto di TikTok negli Stati Uniti. (Nys)