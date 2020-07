Usa: Trump continuerà a usare Twitter nonostante l'attacco hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Trump prevede di continuare a utilizzare Twitter nonostante un attacco hacker che ha compromesso i conti dei principali leader aziendali e politici, ha detto oggi la Casa Bianca. Lo riporta il sito "The Hill". "Il presidente rimarrà su Twitter ma il suo account era sicuro e non è stato messo a repentaglio durante questi attacchi", ha detto ai giornalisti l'addetta stampa Kayleigh McEnany. Dan Scavino, il vice capo dello staff per le comunicazioni che sovrintende alle operazioni dei social media della Casa Bianca, è stato in contatto con Twitter per garantire che l'account del presidente rimanesse sicuro, ha detto McEnany. L'ex presidente Barack Obama, il presunto candidato alla presidenza democratica Joe Biden, l'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos e quello di Tesla, Elon Musk, sono stati tra le figure di spicco i cui account Twitter sono stati violati mercoledì. (Nys)