Usa: Pompeo incontra il ministro degli Esteri britannico Raab per discutere "soluzioni alternative" al 5G

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo ha parlato oggi con il Ministro degli Esteri britannico Dominic Raab e ha discusso la decisione del Regno Unito di estromettere la cinese Huawei dalle sue reti 5G. Lo comunica la portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, in una nota. "Il segretario e il ministro degli Esteri hanno concordato di lavorare insieme per promuovere lo sviluppo di soluzioni alternative per un 5G affidabile", si legge.(Nys)