Venezuela: ministro Esteri Argentina, su sanzioni a deputati Ue "si sbaglia" (2)

- La decisione dell'Unione europea era stata varata nei confronti di parlamentari che avevano decretato - a gennaio - l'elezione di Luis Parra come presidente dell'An in sostituzione del leader oppositore Juan Guaidò. Parra aveva rivendicato la presidenza dell'An al termine di una burrascosa seduta, riportando i voti di 81 dei deputati allora presenti in aula (sul totale di 167 iscritti). I partiti principali delle opposizioni avevano riferito dell'impossibilità di partecipare al voto per l'intervento di elementi della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) e denunciato la mancanza di un verbale della riunione. Documento che secondo Parra era stato "rubato" dai suoi avversari per cancellare la prova della validità della sessione. Le sanzioni di Bruxelles avevano spinto Caracas a dare 72 ore all'ambasciatore Isabel Brilhante Pedrosa per lasciare il paese. Al termine di una successiva conversazione tra il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, e l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, le parti hano però deciso di azzerare la decisione e di tenere aperto un canale diplomatico utile a portare avanti nuovi negoziati. (Abu)