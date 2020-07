Usa: Trump vuole includere un taglio delle tasse sui salari nel prossimo maxi-piano di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha segnalato ai repubblicani al Congresso che non firmerà un nuovo pacchetto di stimoli per il coronavirus senza l'inclusione di un taglio delle tasse sui redditi da lavoro, secondo il sito "Politico". Maggioranza e opposizione sono divise sul maxi-piano di aiuti: i Repubblicani spingono per una revisione delle leggi sulla responsabilità civile, di cui i Democratici sono entusiasti, mentre i Democratici insistono sui finanziamenti statali e locali, e sul miglioramento dei sussidi di disoccupazione, che i Repubblicani vorrebbero sospendere. (Nys)