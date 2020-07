Fisco: Di Maio, favorevole a prorogare termine versamento tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si è detto favorevole a prorogare il termine per il versamento di tasse e imposte in scadenza a luglio. “C’è un dibattito in corso, io credo che si debba prorogare il termine”, ha spiegato il capo della diplomazia italiana al programma “Stasera Italia news” su Rete Quattro. “Non si può pensare d i dire ai cittadini di pagare le tasse in maniera normale quando l’Italia sta uscendo dalla pandemia con non poche difficoltà”, ha aggiunto il capo titolare della Farnesina.(Asc)