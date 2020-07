Brasile: coronavirus, quattro aziende su dieci hanno cessato l'attività a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio dell'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) mostra come quattro aziende su dieci che hanno interrotto le loro attività nella prima metà del mese di giugno 2020 lo hanno fatto a causa degli effetti economici della pandemia di coronavirus. Complessivamente delle circa 1,3 milioni di società sono state chiuse temporaneamente o permanentemente nella prima metà di giugno, 522.700, pari al 39,4 per cento, hanno indicato come cause della chiusura le restrizioni imposte dalla pandemia. "Questo impatto sulla chiusura delle imprese è stato diffuso in tutti i settori dell'economia, raggiungendo il 40,9 per cento tra le società commerciali, il 39,4 per cento nelle società di servizi, il 37,0 per cento in quelle delle costruzioni e il 35,1 per cento dell'industria", ha evidenziato l'Ibge in una nota. (segue) (Brb)