Brasile: coronavirus, quattro aziende su dieci hanno cessato l'attività a causa della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 2,7 milioni di aziende attive nella prima metà di giugno, il 70 per cento ha riferito che la pandemia ha avuto un impatto complessivamente negativo sull'attività. Un altro 16,2 per cento ha dichiarato che l'effetto è stato piccolo o inesistente. Al contrario 13,6 per cento delle aziende ha reso noto che la pandemia ha generato nuove opportunità e che ha avuto un effetto positivo sulla società. La più alta percentuale di aziende su cui la pandemia ha avuto un effetto negativo è nel settore dei servizi (74,4 per cento), seguito da industria (72,9 per cento), costruzioni (72,6 per cento) e commercio (65,3 per cento). (segue) (Brb)