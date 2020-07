Omicidio Cerciello: Varriale parla sei ore, il distintivo di Mario era in ospedale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'udienza è iniziata ascoltando la drammatica registrazione della telefonata fatta da Varriale alla centrale dei carabinieri durante la quale si sentono le indicazioni che il militare fornisce all'operatore per permettere l'arrivo dei soccorsi, e si percepisce la disperazione nel vedere il collega agonizzante. Varriale ha anche ricostruito la figura professionale e umana di Cerciello definendolo un "maestro" e ribadendo che nessuno dei due avesse informatori e che erano in servizio senza pistola perché per quel genere di azioni, in borghese a controllare la movida romana, si fanno senza avere con l'arma con sé. Secondo Varriale, quella sera "avere la pistola non avrebbe cambiato il corso eventi. Forse avrebbe potuto peggiorare la situazione". (segue) (Rer)