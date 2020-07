Omicidio Cerciello: Varriale parla sei ore, il distintivo di Mario era in ospedale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il carabiniere ha anche ammesso di aver mentito sull'argomento al superiore e ha minimizzato quando la difesa ha riprodotto in aula l'audio con il quale un collega lo invitava a passare in gran segreto per redigere, due giorni dopo i fatti, l'ordine di servizio. Inoltre, ha sostenuto, che "se Brugiatelli ci avesse detto che i due che stavamo incontrando erano gli stessi della 'sola', avremmo avvisato la centrale e saremmo intervenuti con l'ausilio di altri colleghi perché sarebbe stata prevedibile una loro reazione violenta". Il carabiniere ha affrontato anche la questione del video che ritrae Natale bendato e ammanettato in ufficio. Ha registrato quel video, ha spigato, registrando anche l'audio per confrontare la voce dell'arrestato con quelle dei messaggi con cui era stata fatta l'estorsione a Brugiatelli ed avere così la certezza che si trattasse della stessa persona. L'udienza è stata caratterizzata anche da un duro confronto tra la presidenza e la difesa degli imputati che ha portato alla sospensione per alcuni minuti. (Rer)