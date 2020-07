Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), approvazione Ops su Ubi da Agcm passaggio cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, rilasciato oggi in relazione all’offerta pubblica di scambio promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni di Ubi Banca, è l’ultimo atto autorizzativo in termini di tempo dopo il via libera ricevuto da Banca centrale europea, Banca d’Italia, Ivass e Consob. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. “Si tratta di un passaggio di importanza fondamentale perché garantisce agli azionisti Ubi, che aderiranno all’offerta, la totale correttezza dell’operazione dal punto di vista regolamentare: il provvedimento dell’Autorità conferma infatti che l’operazione, a fronte degli impegni proposti da Intesa Sanpaolo, è pienamente compatibile con la concorrenza, a tutela sia delle dinamiche competitive del mercato bancario italiano sia dei diritti dei consumatori”, ha spiegato, sottolineando che tale decisione inoltre garantisce la nascita di un progetto che ha tra i suoi obiettivi la creazione di un gruppo ai vertici europei del settore bancario, rafforzando al contempo il contesto domestico. “Tengo, infine, a esprimere vivo apprezzamento per l’operato dell’Autorità e per i tempi con cui ha concluso l’istruttoria: gli azionisti di Ubi, infatti, sono ora in possesso di tutte le informazioni necessarie per poter valutare al meglio la nostra offerta ed effettuare la loro scelta”, ha concluso. (Com)