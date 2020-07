Decreto Rilancio: Di Maio, 55 miliardi di euro da investire per far ripartire l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ringrazia "i parlamentari di maggioranza che hanno fatto un lavoro egregio migliorando il decreto Rilancio in tempi rapidi e con grande responsabilità. E da oggi, con l’ultimo voto arrivato al Senato - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - anche questo decreto è legge: 55 miliardi da investire per far ripartire l’Italia. Per dare lavoro ai cittadini, per sostenere le imprese, per tutelare le famiglie. Nel decreto Rilancio c’è anche il super bonus 110 per cento che sarà valido pure per la seconda casa. Una detrazione del 110 per cento - spiega il titolare della Farnesina - per tutti quei lavori privati a tutela dell’ambiente come l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico. Nei prossimi giorni verranno emanate le linee guida. Mai come in questo momento il governo sta lavorando con compattezza pensando a un unico fine: la tutela del cittadino. Quindi dobbiamo emanare misure che rilancino la nostra economia e pensare agli investimenti che ci permettano di guardare avanti, al futuro con serenità. Buona serata a tutti - conclude di Maio - e viva l’Italia". (Rin)