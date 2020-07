Canada: dal governo 19 miliardi di dollari a province e ai territori per "riavvio sicuro" dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale del Canada fornirà 19 miliardi di dollari alle province e ai territori per contribuire a finanziare un "riavvio sicuro" dell'economia canadese, ha detto oggi il primo ministro Justin Trudeau. Lo riporta il sito "Global News". I trasferimenti diretti aiuteranno i governi locali a coprire alcuni dei loro costi di bilancio nei prossimi sei-otto mesi, mentre procedono con le riaperture e si preparano per una possibile seconda ondata di Covid-19. "COVID-19 non è solo una crisi sanitaria. È anche una crisi economica", ha detto Trudeau in una conferenza stampa a Parliament Hill. "Quando si parla della ripresa non si tratta solo di assicurarsi di poter individuare, controllare e prevenire future epidemie. Si tratta anche di aiutare le persone, le imprese e le intere comunità ad adattarsi alla nostra nuova normalità" Trudeau ha detto che i fondi si concentreranno su sette aree prioritarie, tra cui il potenziamento dei test per Covid-19, il tracciamento dei contatti, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori in prima linea e le imprese, il finanziamento per i municipi, un piano nazionale di congedo per malattia e l'assistenza all'infanzia in modo che i genitori possano tornare al lavoro. Una parte del denaro sarà destinata a migliorare lo stato dell'assistenza a lungo termine, a finanziare i servizi di salute mentale e ad affrontare il problema dei senzatetto.(Nys)