Di Maio annuncia: "L'Italia non sarà mai più in lockdown come durante la pandemia"

- L’Italia non tornerà mai più alle chiusure anti-coronavirus viste durante il picco pandemico, grazie “all’esperienza accumulata nei scorsi mesi e al lavoro che è stato fatto nelle infrastrutture di emergenza”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio, al programma “Stasera Italia news” su Rete Quattro. Il capo della diplomazia italiana ha evidenziato come molte imprese, ristoranti ed esercizi risentano del lavoro agile e della paura di uscire. “Gli artigiani non riescono ad esportare come prima perché molti stati sono ancora in lockdown. Dobbiamo dare respiro agli imprenditori. Ci stiamo lavorando”, ha detto Di Maio.(Res)