Difesa: Fiano a Orfini, dividere il Pd tra buoni e cattivi è assurdo e inaccettabile

Il deputato e responsabile Esteri del Partito democratico, Emanuele Fiano, afferma: "Anche io e tutto il Pd, come te, Matteo Orfini, sappiamo bene da che parte stare quando parliamo degli stupri, delle violenze e degli omicidi che avvengono in Libia. Ci divide la proposta - continua il parlamentare in una nota -, non la sensibilità. Altrimenti vuol dire che si vuole semplicemente offendere. Pensare che la sensibilità sia solo dalla tua parte Matteo, è offensivo per me e per la comunità del Pd, provare a dividerci tra buoni e cattivi non ha nessun senso e colpisce anche le donne e gli uomini delle nostre Forze armate impegnate in difficili compiti umanitari in Libia". Fiano, poi, osserva: "L'opera di sminamento e l'assistenza sanitaria condotta dai nostri operatori dimostrano con che spirito noi siamo lì. Il punto è che andarcene, come conseguenza di un bocciatura parlamentare, significherebbe o no esporre i civili libici ad ulteriori terribili pericoli? Si. È il Partito democratico, lo stesso partito che attacchi Matteo - rileva sempre l'esponente del Pd -, che si sta battendo affinché le operazioni di formazione e addestramento del personale della marina libica vengano svolte nell'ambito di una apposita missione europea".