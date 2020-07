Difesa: Fiano a Orfini, dividere il Pd tra buoni e cattivi è assurdo e inaccettabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile Esteri del Pd aggiunge: "Siamo noi che ci stiamo battendo per la chiusura dei campi irregolari in Libia, per l’azione delle agenzie dell’Onu nei campi ufficiali e per il loro svuotamento attraverso canali umanitari liberando prima di tutto e trasferendo donne e bambini. Andarsene significherebbe quindi aprire ancora di più le porte al caos e alla distruzione. La battaglia per i diritti umani in Libia è durissima e difficile - conclude l'esponente democratico - non smetteremo ma di combatterla. Andarcene peggiorerebbe solo la situazione. Dividere il Pd tra buoni e cattivi è assurdo e inaccettabile". Orfini, nel suo intervento questa mattina nell'Aula di Montecitorio sulla risoluzione di maggioranza sulle missioni internazionali, aveva annunciato il voto contrario al rifinanziamento della guardia costiera libica. "Qualche anno fa avremmo potuto fare finta di non sapere - aveva detto -. Oggi no, oggi sappiamo che dire guardia costiera libica vuol dire traffico di esseri umani, stupri, torture, omicidi. Finanziarla significa finanziare chi uccide, chi stupra, chi tortura". (Com)