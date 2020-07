Usa: Cdc, divieto transito per le navi da crociera in acque nazionali fino al 30 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc) oggi hanno esteso il divieto di navigazione delle navi da crociera nelle acque nazionale fino al 30 settembre, citando focolai di coronavirus "in corso" a bordo delle navi. Lo riporta l'emittente "Cnbc". In precedenza, l'ordine di non navigazione dei Cdc doveva scadere il 24 luglio. La Cruise Line International Association, che rappresenta le più grandi compagnie di crociera del mondo, ha annunciato il mese scorso che i suoi membri hanno accettato di sospendere le operazioni fino al 15 settembre. Nel prolungare il divieto di giovedì, il direttore dei Cdc, Robert Redfield, ha detto che i dati raccolti dall'agenzia mostrano almeno 2.973 infezioni da Covid-19 o malattie simili alla Covid, così come 34 morti provenienti da navi da crociera, da quando il Cdc ha iniziato a tracciare i dati all'inizio di quest'anno. "Questi dati hanno anche rivelato un totale di 99 focolai su 123 diverse navi da crociera, il che significa che l'80 per cento delle navi all'interno della giurisdizione statunitense sono state colpite dal Covid-19 durante questo periodo di tempo", ha scritto Redfield nella lettera. "Inoltre, nove navi hanno ancora a bordo focolai di Covid-19 in corso o in via di risoluzione". (Nys)