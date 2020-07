Infrastrutture: Marsilio, siglato accordo Abruzzo-ministero per il Sud, evitato disimpegno fondi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli interventi a rischio elevato, per oltre 218 milioni di euro, c'erano importanti opere strategiche per il territorio abruzzese. Con la delibera approvata in giunta sono stati definiti i dispositivi programmatici e finanziari in grado di salvaguardarne la fattibilità. Con l'accordo stipulato tra il ministro per il Sud e il presidente Marsilio, si è definito da un lato il percorso per la messa in sicurezza degli interventi selezionati, che confluiranno nel nuovo Piano di sviluppo e coesione e dall'altro la riprogrammazione dei fondi comunitari sul Por Fesr e Fse per 157 milioni. Il governo ha anche accordato una dotazione finanziaria aggiuntiva di oltre 113 milioni. Complessivamente la Regione ha la disponibilità di circa 490 milioni di euro per la programmazione. "Tutto questo - ha spiegato il presidente Marsilio - è stato possibile grazie al lavoro fatto dalla Regione in attuazione alle modifiche dettate dalla Commissione Europea ai regolamenti comunitari e alle norme contenute nel "Decreto Rilancio". Oltre a questi 500 milioni si sta inoltre lavorando, e il Governo ha già assunto l'impegno, per ulteriori 218 milioni di euro relativi alla programmazione per lo sviluppo del territorio". (segue) (Rin)