Infrastrutture: Marsilio, siglato accordo Abruzzo-ministero per il Sud, evitato disimpegno fondi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico 75 milioni di euro per quanto riguarda il Fesr e 82 milioni del Fse concorreranno ai seguenti interventi: 8 milioni in ambito sanitario, un milione per l'istruzione, 88 milioni alle imprese e 60 al lavoro. I 218 milioni che verranno riprogrammati nel nuovo Piano di sviluppo e coesione sono destinati a finanziare le leggi regionali 9 e 10 del 2020 con particolare attenzione agli investimenti nei settori trasporto pubblico, sociale, aree interne, imprese, famiglie, turismo, cultura, comunicazione, sport studenti e lavoro. Infine, la Regione ha ottenuto 113 milioni in via addizionale necessari a sostenere l'attuazione e il completamento degli interventi selezionati e definiti a "rischio alto". (Rin)