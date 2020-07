Infrastrutture: Di Maio su revoca Aspi, “non daremo soldi a Benetton”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia, “è un’operazione di mercato” che permetterà allo Stato di entrare in Aspi “permettendo di abbattere pedaggi e avere più investimenti in sicurezza innovazione”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio, al programma “Stasera Italia news” su Rete Quattro. “Non daremo soldi ai Benetton. Entriamo in Autostrade con Cassa depositi e prestiti che è guidata da un giovane brillante manager, Fabrizio Palermo, che ha una visione industriale che ci permetterà di abbassare i pedaggi e avere più investimento in sicurezza ed innovazione”, ha detto ancora Di Maio. “Per anni abbiamo fatto lo Stato fare il debole coni i forti, ora abbiamo lo Stato che fa il forte i forti e lo fa con un’operazione di mercato in cui ci saranno anche altri soggetti insieme a Cassa depositi e prestiti”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “Se quel ponte è caduto è perché invece di investire i soldi dei pedaggi per la manutenzione, quei soldi sono stati usati per profitti e dividendi: questo è inaccettabile”, ha concluso.(Asc)