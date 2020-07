Usa: il portavoce della campagna di Trump difende Brad Parscale, "non è stato demansionato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce principale del comitato di rielezione del presidente degli Stati Uniti, Hogan Gidley, ha insistito sul fatto che l'ormai ex responsabile della campagna elettorale, Brad Parscale, non è stato demansionato. "Cerchiamo di essere chiari su ciò che è successo qui. L'unica cosa che è cambiata è che Donald Trump ha semplicemente chiesto a Bill di guidare la nave e a Brad di occuparsi delle armi", ha detto Gidley a "Fox News". Le osservazioni di Gidley sono arrivate dopo che mercoledì sera il comitato di Trump ha annunciato che Parscale sarebbe stato sostituito al vertice della squadra di rielezione del presidente dal vice direttore della campagna elettorale, Bill Stepien. Parscale rimarrà nella campagna come consigliere senior. "Non è stato demansionato", ha aggiunto Gidley su Parscale. "Quello su cui Brad si sta concentrando è la strategia digitale". Come già accaduto nel 2016, in piena corsa per la Casa Bianca, Donald Trump, ha sostituito il direttore della sua campagna elettorale. Una mossa rivelatasi vincente quattro anni fa, quando il fondatore del portale d’opinione “Breitbart News” Steve Bannon fu chiamato a sostituire Paul Manafort, che due anni dopo sarebbe stato condannato per frode fiscale e bancaria. Questa volta la scelta di Trump è ricaduta su Stepien, che assumerà de facto l’incarico di Parscale. Si tratta di una mossa attesa perché Parscale, uomo considerato molto vicino al genero e consigliere politico di Trump, Jared Kushner, era finito sulla graticola a causa del fiasco del comizio tenuto il 20 giugno scorso dal capo della Casa Bianca a Tulsa, in Oklahoma, con un’arena da 19 mila posti rimasta mezza vuota nonostante i numeri ben superiori attesi e annunciati dall’establishment del presidente.(Nys)