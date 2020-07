Usa: Barr, siamo troppo dipendenti dai prodotti e servizi della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ha detto oggi che il suo paese è diventato troppo dipendente da beni e servizi cinesi, tra cui mascherine e altre attrezzature utilizzate per combattere la pandemia di coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". Il discorso di Barr, tenutosi al Gerald R. Ford Presidential Museum di Grand Rapids, in Michigan, è l'ennesima critica che l'amministrazione Trump ha rivolto alla Cina. Barr ha detto che il paese asiatico sta cercando di assumere una posizione di leadership nell'economia globale. "La Repubblica Popolare Cinese è ora impegnata in un blitzkrieg economico - una campagna aggressiva, orchestrata, di tutto il governo (anzi, di tutta la società) per conquistare le vette più alte dell'economia globale e per superare gli Stati Uniti come la superpotenza più importante del mondo", ha detto Barr. Barr ha anche accusato la Cina di aver accumulato materiale sanitario a marzo e di aver impedito ai produttori di esportarlo verso paesi in difficoltà con la pandemia. Ha anche affermato che il governo cinese ha cercato di sfruttare la carenza di materiale per "scopi propagandistici". (Nys)