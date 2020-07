Algeria: un altro terrorista ucciso nel dipartimento di Medea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a tre il numero dei terroristi uccisi dall’Esercito algerino nel dipartimento di Medea, nella parte meridionale di Algeri. Secondo il ministero della Difesa, i due sono stati uccisi in una regione di montagna a Derrag (Médéa), e le operazioni sono ancora in corso per rintracciare altri esponenti di questo gruppo armato. Sale così a 15 il numero di terroristi eliminati da inizio anno dalle forze algerine. Altri cinque sono stati arrestati, mentre altri tre si sono arresi, secondo quanto ha annunciato l'esercito algerino in un comunicato stampa dedicato al resoconto semestrale a inizio luglio. Nello stesso periodo di riferimento, sono stati arrestate 50 persone accusate di sostenere gruppi armati estremisti e tre persone che hanno cercato di unirsi a movimenti terroristici. Inoltre l'esercito ha scoperto e distrutto 153 covi, 235 bombe, 23 mine, oltre 112 chili di materiale esplosivo e 417,43 chili di sostanze chimiche per produrre esplosivi e 37 blocchi di dinamite. (Ala)