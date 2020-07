Lavoro: Dadone su rider, allarghiamo le tutele, con M5s al governo nessuno rimane indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, afferma su Twitter: "Difendiamo il lavoro, allarghiamo le tutele: con il Movimento cinque stelle al governo nessuno rimane indietro". Dadone commenta in questo modo il tweet della responsabile del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, in cui si osservava a proposito dei rider: "Ora occorre fare un passo avanti: dare loro un contratto collettivo nazionale". (Rin)