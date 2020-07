America Latina: aumento dazi importazioni Pet, Perù avvia controversia all'Omc contro il Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù ha formalizzato una richiesta consultazioni presso l'Organizzazione mondiale del Commercio (Omc), aprendo di fatto una controversia contro il Brasile per l'istituzione di dazi di importazione (misure anti-dumping) sul polietilene tereftalato (Pet). La richiesta è stata trasmessa ai membri dell'Omc il 15 luglio. Il Perù sostiene che le misure antidumping istituite attraverso l'aumento imposta sui prodotti industrializzati (Ipi) sul Pet sembrano incompatibili con varie disposizioni dell'accordo antidumping dell'Omc e con l'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Gatt) del 1994. In particolare il trattamento fiscale delle importazioni attraverso la tassa Ipi sembra essere incompatibile con l'obbligo di trattamento nazionale contenuto negli articoli III comma 2 4 del Gatt 1994. La richiesta di consultazioni avvia formalmente una controversia in seno all'Omc. Le consultazioni offrono alle parti l'opportunità di discutere la questione e di trovare una soluzione soddisfacente senza procedere ulteriormente alle controversie. Dopo 60 giorni, se le consultazioni non sono riuscite a risolvere la controversia, il denunciante può chiedere una decisione da parte di un panel.(Brb)