Imprese: Intesa Sanpaolo e Associazione industriali di Cremona insieme per rilancio territorio (2)

- Buzzella, di contro, ha aggiunto che il sistema paese, e con esso quello industriale, sono messi seriamente alla prova. “Il 2020, secondo le aspettative, doveva preannunciarsi come un anno di recupero e di investimenti ma lo shock della pandemia ha scombussolato ogni previsione, acuendo le nostre annose mancanze: sul fronte del rapporto banche imprese saremo davvero di fronte ad un momento di serio e ci auguriamo costruttivo confronto”, ha affermato, ricordando che “dal canto nostro abbiamo avviato uno sportello help desk liquidità proprio per orientare le imprese nelle scelte finanziarie più appropriate”. L’Associazione industriali, ha concluso, da sempre tiene i rapporti con gli istituti di credito proprio per facilitare un dialogo schietto e prezioso e oggi fondamentale per uscire in fretta da questa crisi. “Fra le banche con cui abbiamo in essere questo proficuo rapporto sicuramente Intesa Sanpaolo e con cui avremo uno stretto collegamento perché i mesi che arriveranno saranno particolarmente delicati”, ha detto. (Com)