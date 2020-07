Imprese: Sace, al webinar con Confindustria Piemonte focus su ripartenza economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto per un’auspicata ripartenza economica e le soluzioni che sono già disponibili per aziende e banche: questi i principali temi al centro della nuova iniziativa, lanciata recentemente da Sace in collaborazione con le associazioni confindustriali regionali, che ha riunito oggi in un webinar i direttori territoriali delle banche attive nella regione e i presidenti delle Associazioni confindustriali del Piemonte. Stando al relativo comunicato stampa, l’obiettivo è stato condividere le reciproche esperienze e individuare soluzioni concrete per far fronte al momento complesso che stanno affrontando le aziende e le loro filiere a causa degli impatti negativi del Covid-19 sulle attività economiche della regione. Oltre a ciò, prosegue la nota, Sace ha presentato ai partecipanti i benefici di Garanzia Italia, lo strumento messo in campo con il decreto Liquidità per sostenere le imprese italiane colpite dall’emergenza. “Quest’iniziativa rappresenta un’ottima occasione di condivisione e confronto per individuare, assieme alle banche, alle aziende e alle istituzioni, delle linee guida comuni per andare tutti nella stessa direzione e affrontare l’attuale fase di ripartenza dell’economia italiana e piemontese”, ha commentato Mario Bruni, responsabile Mid corporate di Sace. (segue) (Com)