Imprese: Sace, al webinar con Confindustria Piemonte focus su ripartenza economica (2)

- “Le imprese di un territorio che, come il Piemonte, si impegna a guardare avanti e a pianificare il proprio futuro, possono trovare in Garanzia Italia uno strumento utile ed efficace per vincere le sfide del presente: inoltre, con Sace, che conferma il proprio ruolo come motore dell’export italiano, le aziende piemontesi possono estendere i confini della loro crescita futura anche all’estero”, ha aggiunto. Giancarlo Somà, coordinatore dell’area Credito di Confindustria Piemonte e responsabile del servizio economico Unione industriale di Torino, ha dichiarato di contro che “la condivisione tra sistema di rappresentanza delle imprese e operatori finanziari sull’efficacia degli strumenti messi a disposizione dal decreto Liquidita è sicuramente un’opportunità, dettata anche dalla novità circa il ruolo della garanzia Sace, riconosciuta attraverso tale decreto”. È evidente, ha aggiunto, che dal lato impresa l’esigenza è quella di una celerità nell’erogazione dei finanziamenti e, dopo gli iniziali necessari aggiustamenti operativi e delle procedure, nelle ultime settimane si è concretamente vista una sensibile accelerazione”. (Com)