Infrastrutture: Marsilio, siglato accordo Abruzzo-ministero per il Sud, evitato disimpegno fondi

- Il presidente Marco Marsilio è riuscito a scongiurare il definanziamento di molte opere infrastrutturali e a garantire risorse per investimenti pubblici sul territorio regionale, utilizzando tutti gli strumenti programmatici e finanziari disponibili grazie a un accordo che ha firmato questa mattina con il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano. È stata così evitata la perdita di oltre 390 milioni di euro, attraverso la definizione di un progetto di sviluppo che prevede investimenti per quasi 500 milioni di euro. 390 milioni di euro si riferiscono alla somma comunicata dal dipartimento delle Politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, che sulla base del rapporto di monitoraggio relativo agli interventi finanziati con il Fondo sviluppo e coesione (Fsc) della programmazione 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 risultavano a rischio ai sensi del decreto Crescita. In base ai dati in possesso al governo, risultava infatti un basso livello di attuazione e il conseguente rischio di definanziamento per il mancato raggiungimento dei target delle obbligazioni giuridicamente vincolanti secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto. (segue) (Rin)