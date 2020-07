Imprese: Fondazione Vodafone Italia, Adriana Versino nominata consigliere delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adriana Versino è il nuovo consigliere delegato di Fondazione Vodafone Italia e responsabile della sostenibilità di Vodafone Italia, a diretto riporto di Silvia de Blasio, direttore Comunicazione corporate e Fondazione Vodafone. Stando al relativo comunicato stampa, Adriana Versino proviene da Talent Garden dove è stata chief corporate officer. Nella sua carriera professionale ha assunto incarichi di crescente responsabilità, perseguendo la passione di sostenere la crescita di aziende sia in fase di start up che di scale up. Ha maturato competenze in diversi settori, dalla consulenza strategica in McKinsey alla finanza strutturata in Af Mezzanine, dal corporate development di Yoox Net-A-Porter fino a diventare junior partner di Oltre Venture, primo fondo di impact investing italiano. È stata poi membro del Cda del Centro medico Santagostino e di PickMeApp. (Com)