Mafie: viceministro Mauri (Pd) visita a Napoli Fondazione Polis

- Il viceministro dell’Interno Matteo Mauri, del Partito democratico, ha visitato oggi a Napoli insieme al Prefetto Marco Valentini la sede della Fondazione Polis, che sostiene le vittime innocenti della criminalità e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. E' quanto riferisce una nota. "Siamo qui - ha dichiarato Mauri - per dire chiaramente che va combattuta ogni giorno la battaglia per la legalità, contro le mafie, contro ogni tipo di organizzazione criminale. La Fondazione Polis svolge quotidianamente un lavoro straordinario nel promuovere la cultura della legalità, creando comunità, lavorando sul disagio sociale delle persone più deboli e aiutando le vittime della criminalità. Un impegno concreto e quotidiano - ha aggiunto il viceministro - che abbiamo tutti il dovere di sostenere". All’iniziativa ha partecipato il consigliere regionale Antonio Marciano, primo firmatario di due iniziative legislative che sostengono le vittime innocenti di camorra e le famiglie che vivono nei contesti sociali più complicati. "Per aiutare le famiglie che vivono nei contesti più disagiati - ha spiegato Marciano - abbiamo stanziato come regione Campania risorse per delle borse di studio dedicate ai familiari delle vittime di camorra e dei reati intenzionali violenti e promosso 100 nuovi 'punti lettura' per i bambini campani". (Com)