Migranti: Di Maio, situazione rischia di essere esplosiva

- Il mix di flussi migratori illegali e coronavirus rischia di essere esplosivo. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio, al programma “Stasera Italia news” su Rete Quattro. “La pandemia ha generato crisi economica nei paesi africani dove tanti cittadini perdono il posto di lavoro e partono per la terra promessa. Stiamo lavorando con la Libia e con la Tunisia, che in questo momento ha un governo in difficoltà. Insieme ai ministri dell’Interno e della Difesa lavoriamo ogni giorno per fare in modo che la cooperazione con la Guardia costiera libica e le autorità tunisine non faccia partire i migranti”, ha detto ancora il titolare della Farnesina. (Asc)