Omicidio Cerciello: Varriale parla sei ore, il distintivo di Mario era in ospedale

- Udienza a tratti tesa nell'aula Occorsio del tribunale di Roma dove oggi si è celebrato il processo in Corte d'Assise per l'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma nel quartiere Prati nella notte tra il 25 e il 26 luglio dello scorso anno. Per quell'omicidio sono alla sbarra due giovani turisti americani, Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort. Al banco dei testimoni il teste chiave del processo: Andrea Varriale, il carabiniere che quella sera era in servizio in borghese insieme alla vittima. Non sono bastate oltre sei ore di deposizione per permettere di concludere il controesame delle difese. Sei ore di dibattimento in cui il principale elemento emerso riguarda il distintivo di Cerciello, che Varriale ha sostenuto nel corso della testimonianza di aver visto sul muretto esterno dell'ospedale Santo Spirito di Roma dove il vicebrigadiere ferito a morte è stato trasportato. Gli imputati, tramite le loro difese, hanno sempre sostenuto che i militari, avvicinando i due ragazzi individuali quali autori dell'estorsione al mediatore Sergio Brugiatelli, non si fossero identificati come carabinieri mostrando i tesserini perché, oltre a non avere le pistole, i due non avrebbero avuto con loro neanche i distintivi. Le parole di Varriale dimostrerebbero invece esattamente il contrario. (segue) (Rer)