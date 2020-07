Roma: danno erariale per acquisto palazzo Provincia, Raggi e Zingaretti tra i 37 indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 37 gli indagati a cui la Guardia di Finanza oggi ha notificato l'avviso conclusione delle indagini per il danno erariale rilevato dalla Corte dei Conti nell'acquisto del palazzo della Provincia all'Eur di proprietà dell'imprenditore Luca Parnasi. La struttura che si sviluppa su 32 piani, è stata acquistata per una somma di 263 milioni di euro, ma secondo la magistratura contabile quella trattativa avrebbe provocato un danno all'erario per 90 milioni di euro. Il danno subito dalla provincia di Roma sarebbe di 89.876.284,58 di euro che derivano in parte dagli oneri gestionali e finanziari cui l'ente ha dovuto far fronte per la scriteriata scelta di affidarsi ad uno strumento finanziario così complesso e oneroso (per costituire il quale la Provincia non aveva il requisito di legge di "investitore qualificato") e i per il negativo andamento del Fondo immobiliare, e per circa 20 milioni di euro dagli ulteriori oneri. Tra gli indagati anche l'attuale sindaco di Roma e di Città metropolita Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, all'epoca presidente della Provincia di Roma. (Rer)