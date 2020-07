Ue: Di Maio ai paesi “frugali”, dal Recovery fund dipende il Mercato unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi europei cosiddetti “frugali”, cioè quegli Stati (Austria, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi) che si sono dichiarati contrari al fondo pensato per far ripartire l’economia comunitaria, dovrebbero capire che dal negoziato sul Recovery fund non dipende l’economia di un singolo paese ma dell’intero Mercato unico. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione, Luigi Di Maio, al programma “Stasera Italia news” su Rete Quattro. “I paesi frugali, cioè quei paesi che in questo momento non ci vogliono dare i soldi, conoscono bene il valore del Mercato Unico”, ha detto ancora il capo della diplomazia italiana. “Non parliamo di aiutare un solo paese ma di salvare il Mercato unico europeo con il Recovery fund e di garantire il futuro dell’Unione europea”, ha concluso Di Maio. (Asc)