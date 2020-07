Economia: Gorno Tempini (Cdp), nell’incertezza Stato dovrebbe avere funzione di indirizzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ruolo dello Stato in situazioni di emergenza, il presidente di Cdp ha affermato che “dovrebbe essere di aiuto e stimolo ad immaginare una traiettoria di uscita dalla crisi che tocchi anche quegli aspetti più sani e strategici necessari ad essere migliori in futuro”. Lo Stato, ha aggiunto, dovrebbe avere una funzione di indirizzo. Sul ruolo svolto da Cassa depositi e prestiti nel quadro dell’intervento statale, Gorno Tempini ha ricordato che Cdp “nasce con l’intento di mobilitare il risparmio privato affinché possa con criteri di sostenibilità e redditività avere un impatto sull’economia del paese, e le autostrade vi rientrano a pieno titolo”. Questa forte attenzione nei confronti degli investimenti in infrastrutture, ha continuato, ha rappresentato “una ricetta molto efficace e di cui abbiamo bisogno in questo paese: coniugare un obiettivo di breve periodo creando posti di lavoro dando al contempo quel contributo, in termini di produttività e benessere, che aiuti le imprese e le comunità ad uscire meglio dalla crisi”. (Ems)