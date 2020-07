Trasporti: Ghera-De Priamo (Fd'I), serve navetta su Roma-Lindo in fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si chiama assessorato ai Trasporti, ma nel caso del Comune di Roma e della Regione Lazio, dovrebbe chiamarsi 'assessorato all'Inerzia', visti i tempi biblici di adeguamento della mobilità pubblica cittadina alla fase 2 dell'emergenza Covid19. Da oltre due mesi, si attende un servizio navetta dalla stazione di Acilia che sostituisca la metro ferroviaria Roma –Lido". Lo scrivono in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lazio e Andrea de Priamo, capogruppo del partito in Campidoglio. "Questo perché - spiegano - da Aprile, ogni venerdì alle 21.30, per tutto il fine settimana, i convogli vengono fermati alla stazione di Acilia (direzione Ostia e viceversa) causa manutenzione che, da quanto trapelato, si protrarrà fino al termine di Luglio. Sarebbe opportuno che il servizio navetta fosse attivato al più presto, per porre fine al disagio causato da questa mancanza di collegamento, che provoca una grande concentrazione di passeggeri in transito da e per Ostia e rischia di generare una situazione di pericolo, sia per eventuali intemperanze contro gli autisti da parte di utenti esasperati, sia per il mancato rispetto del distanziamento sociale. Come giustamente segnalato dalla sigla sindacale Fast –Confsal Mobilità, l'ingente flusso di persone non può essere smaltito dalle sole vetture della linea 04 sia per le limitazioni al numero di passeggeri, sia per l'esiguo numero dei mezzi disponibili per quella tratta, ma anche per la diversa capacità di trasporto dei passeggeri tra un convoglio metro e un autobus. Né può bastare la linea che di notte sostituisce la Roma –Lido, la cui prima corsa alle 23.30 parte già a piena", concludono i due esponenti di Fd'I. (Com)