Autostrade: Fico, operazione è segnale di uno Stato forte ed autorevole

- La decisone assunta dal governo su Autostrade "è segnale di uno stato forte e autorevole che riprende nelle proprie mani un'infrastruttura strategia pubblica che era stata data in concessione". Lo ha affermato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, intervenendo al Gr su Rai Radio1. "Quando le cose non vanno bene - ha chiarito - lo Stato deve avere la forza di poterle riprendere in mano. Sono molto soddisfatto: è un'operazione che fa in modo che ci sia uno Stato davvero autorevole". (Rin)