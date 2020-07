Libia: Al Sisi, "se l'Egitto volesse potrebbe ribaltare le sorti del conflitto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto torna a minacciare un intervento militare diretto in Libia. Dopo aver dichiarato Sirte e Jufra “linee rosse” il 20 giugno scorso, oggi il presidente Abdel Fatah al Sisi ha detto che se l’Egitto lo desiderasse, potrebbe ribaltare rapidamente gli equilibri militari nel paese vicino. Il Cairo sostiene nello scacchiere libico l’autoproclamato Esercito generale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar contro la presunta “aggressione” della Turchia, intervenuta a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) su richiesta delle stesse autorità di Tripoli riconosciute dalle Nazioni Unite. Cinquanta notabili e sceicchi libici hanno dato oggi “pieno mandato” ad Al Sisi e alle Forze armate egiziane di intervenire in Libia per cacciare “i mercenari e i turchi”. (segue) (Cae)