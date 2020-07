Libia: Al Sisi, "se l'Egitto volesse potrebbe ribaltare le sorti del conflitto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 13 luglio, una nota della Camera dei rappresentanti della Libia (il parlamento libico che si riunisce in Cirenaica) ha dato all’Egitto “il diritto di intervenire per proteggere la sicurezza nazionale libica ed egiziana” in caso di “minaccia imminente per la sicurezza dei due Paesi”. Rivolgendosi alla delegazione del Consiglio supremo degli sceicchi e dei notabili delle tribù libiche - organismo di epoca gheddafiana legato oggi al generale Haftar, il quale ha tentato senza riuscirci di conquistare Tripoli “manu militari” e ora blocca i pozzi di petrolio della Libia – Al Sisi ha detto: “L'Egitto ha la capacità di cambiare rapidamente lo scenario militare se lo volesse. Abbiamo l'esercito più forte della regione. Tuttavia, abbiamo bisogno dell'approvazione del nostro Parlamento prima di muoverci". (segue) (Cae)