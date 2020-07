Libia: Al Sisi, "se l'Egitto volesse potrebbe ribaltare le sorti del conflitto" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Negli ultimi sei anni non è stato proposto un intervento per dare una possibilità alla soluzione politica e alle soluzioni pacifiche”, ha detto Al Sisi, assicurando di non avere alcuna ambizione sulle risorse e i territori libici ma di volere solo la stabilità della Libia e l’integrità dei suoi territori. “Ci rifiutiamo di dividere la Libia. Non esiste Sud, Nord ed Est: per noi c’è solo la Libia”, ha detto ancora il capo dello Stato egiziano. “Abbiamo chiesto alle diverse fazioni libiche di smettere di combattere e di avviare una strada politica per raggiungere un accordo politico”, ha ricordato ancora Al Sisi, in riferimento alla cosiddetta “Dichiarazione del Cairo” presentata dal presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, e dal generale Haftar. L’iniziativa prevede in particolare un cessate il fuoco immediato e un nuovo Consiglio presidenziale “ristretto” con tre membri (ciascuno rappresentativo della Tripolitania, Fezzan e Cirenaica) e un premier indipendente. (segue) (Cae)