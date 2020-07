Francia: sondaggio, 54 per cento francesi non è convinto dall'intervista di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 54 per cento cento dei francesi afferma di non essere stato convinto dall'intervista rilasciata dal presidente, Emmanuel Macron, il 14 luglio, giornata di festa nazionale. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Odoxa-Dentsu Consulting per il quotidiano "Le Figaro" e l'emittente radiofonica" France info". Il 63 per cento dei francesi afferma che il capo dello Stato non ha "detto la verità", mentre il 57 per cento non crede nel suo "cambiamento di metodo". Tuttavia, otto francesi su dieci si dicono favorevoli all'utilizzo obbligatorio della mascherina nei luoghi pubblici chiusi e del dispositivo proposto per l'assunzione dei giovani. (Frp)