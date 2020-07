Autostrade: Renzi, avrei preferito operazione su Atlantia, inaccettabile caccia ai Benetton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Benetton "non sono stati revocati, sono stati pagati". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro a Pontedera. "Siamo in uno Stato di diritto, funziona così. Non è una questione di simpatia: per me la concessione fatta nel 2008 dal governo Berlusconi era eccessiva. La Meloni sbraita, ma le andrebbe ricordato che allora era ministro. Pure Salvini, che non va in Parlamento manco per sbaglio, quel rinnovo l’ha votato. È evidente - ha osservato - che qualcuno ha sbagliato, ma hanno fatto prima a ricostruire il ponte che a fare la revoca, che infatti non c’è stata". (segue) (Rin)