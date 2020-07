Economia: Bria (Cdp), dobbiamo trasformare la crisi in opportunità di ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera domanda che dobbiamo porci adesso è se saremo in grado di trasformare questa crisi in una altrettanto storica opportunità di ricostruire l’economia guardando al futuro. Così la presidente del Fondo nazionale innovazione Cdp, Francesca Bria, intervenuta oggi all’evento “La strategia per il rilancio dell’economia europea dopo l’emergenza Covid-19” organizzato dalla Fondazione Aristide Merloni. “Dobbiamo porci la questione di un disegno strategico per indirizzare la ripresa e gli investimenti verso politiche industriali ambiziose, prendendo in considerazione anche le necessità del pubblico e del privato: le persone non vogliono più trovarsi proiettate in un passato che ha contribuito per certi aspetti a questa crisi, ma in un futuro che sia digitale, equo e carbon free”, ha detto, sottolineando la necessità non solo di un nuovo patto produttivo con le imprese, ma anche la creazione di sistemi industriali che portino benefici al territorio. Sulle opportunità offerte dal digitale e dalle innovazioni, Bria ha ribadito che “la sovranità tecnologica è da intendersi anche come economica e politica”. L’Europa, ha concluso, deve riprendere una sua sovranità proponendo “un’alternativa al big state cinese da una parte e al capitalismo della Silicon Valley dall’altra”. (Ems)