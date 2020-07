Migranti: missione Lamorgese in Libia primo passo per strategia condivisa Ue-Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza di Trieste del 13 luglio, promossa dall’Italia d’intesa con la commissione Ue e con la presidenza di turno tedesca, rappresenta il primo, importante passo per la definizione di una strategia condivisa, per il contrasto alla tratta e al traffico di esseri umani, tra i Paesi di frontiera dell’Unione Europea e i governi di alcuni Paesi del Nord Africa da cui provengono i principali flussi migratori. Nell’ambito di questo percorso strategico, spiega il Viminale in una nota, oggi il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha incontrato a Tripoli il presidente del Consiglio presidenziale e primo ministro Fayez Serraj, il vicepresidente del Consiglio presidenziale Ahmed Maitig, il ministro dell’Interno Fathi Bashagha ed il ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale Mohamed Siala. Nei colloqui, la responsabile del Viminale ha confermato la volontà del Governo italiano di consolidare e sviluppare i rapporti e l’intensa collaborazione tra i due Paesi, con l’implementazione dei programmi di cooperazione in atto. E’ stato affrontato anche il tema delle fasi preliminari per il ritorno all’attività delle aziende italiane in Libia. (segue) (Com)