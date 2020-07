Migranti: missione Lamorgese in Libia primo passo per strategia condivisa Ue-Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli interlocutori del governo libico, sono state esaminate questioni relative al controllo dei flussi migratori anche alla luce delle conclusioni del vertice di Trieste in cui è stato condiviso, dai Paesi dell’Unione europea e da quelli africani, l’impegno reciproco ad intensificare l’azione di contrasto alle reti dei trafficanti dei migranti. In questo contesto, è stata ribadita, anche a livello bilaterale, l’esigenza di gestire il controllo delle frontiere e i flussi dell’immigrazione irregolare sempre nel rispetto dei diritti umani e della salvaguardia delle vite in mare e in terra. Il ministro Lamorgese ha dunque ribadito la necessità di attivare operazioni di evacuazione dei migranti presenti nei centri gestiti dal Governo libico attraverso corridoi umanitari organizzati dalla Ue e gestiti dalle agenzie dell’Onu: Oim e Unhcr. (segue) (Com)